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Президент Сербии сравнил общение с Путиным и Байденом

Президент Сербии Вучич заявил, что с Путиным ему общаться легче, чем с Байденом
Александр Вучич

Александр Вучич . Фото: Florion Goga / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink сравнил общение с российским и америкнаским коллегами Владимиром Путиным и Джо Байденом.

По словам политика, с главой России ему общаться легче, чем с американским лидером. Вучич заявил, что напряжение перед встречей с Путиным меньше, так как «нет давления по вопросу Косово».

«Я встречался с ним [с Путиным] 19 раз, и у нас были разные разговоры. Тяжелее всего, когда он был очень тихий. Это было, думаю, два раза из всех наших 19 разговоров. Но это было давно, сейчас у нас состоялся полностью открытый разговор 25 ноября», - сказал сербский лидер.

Ранее Вучич прокомментировал резкие слова Джо Байдена в адрес Владимира Путина. По его мнению, заявления американского лидера говорят о продолжении и развитии геополитического конфликта. Также Вучич рассказал, что знает Байдена как весьма осторожного человека, который хорошо готовится к выступлениям на публике.

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Марина Совина
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