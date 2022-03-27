Вучич прокомментировал слова Байдена о Путине

Вучич заявил, что слова Байдена о Путине говорят о развитии геополитического конфликта

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал резкие слова американского лидера Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. В эфире TV Prva он назвал высказывания главы США важными.

По мнению президента Сербии, слова Байдена о Путине говорят о продолжении и развитии геополитического конфликта.

Также Вучич рассказал, что знает Байдена как весьма осторожного человека, который хорошо готовится к выступлениям на публике. «В нашем первом разговоре с ним, а позднее познакомился с ним и лично, я понял, что у него есть команда, которая его исключительно готовит. Если он что-то сказал, он сказал это неслучайно», — заявил он.

26 марта Байден во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины высказал оскорбления в адрес Путина. На вопрос, что он думает о главе России в свете последних событий, Байден ответил, что считает его «мясником». Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что подобными высказываниями американский лидер только осложняет процесс налаживания отношений Москвы и Вашингтона.

До этого сообщалось, что Байден назвал Путина «военным преступником».