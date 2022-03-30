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69-я параллель

Завезенные в Якутию верблюды адаптировались к арктической зиме

Десять верблюдов, которых привезли в заказник Якутии, пережили арктическую зиму

Фото: pleistocenepark.ru

Десять двугорбых верблюдов, которых в качестве научного эксперимента привезли в Плейстоценовый парк на территории Якутии, благополучно пережили арктическую зиму. Об адаптации животных к погодным условиям рассказал директор заказника Никита Зимов, его цитирует ТАСС.

«Все верблюды замечательно пережили зиму, хорошо адаптировались. Со следующего года мы попробуем оставить их без дополнительной подкормки. Они показали, что могут достаточно хорошо жить в Арктике на веточных кормах», — сказал Зимов.

По его словам, на территории заказника также живут северные олени, якутские лошади, степные бизоны, зубры, овцебыки, лоси и другие животные. В Плейстоценовом парке сотрудники пытаются воссоздать экосистему «мамонтовых степей» на территории тундрового леса.

Ранее на Ямале жители впервые заметили белого аиста. Орнитологи напомнили, что в 2019 году в регионе видели фламинго. Они объяснили, что причинами появлений нетипичных для Ямала птиц могут быть и деятельность человека, и изменения климата.

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Анастасия Шейкина
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