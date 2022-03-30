Российский дипломат рассказал замгессекретарю США о Бандере и Шухевиче

Дипломат Полянский привел примеры нацизма на Украине для замгоссекретаря США Уэнди Шерман

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский привел примеры проявлений нацизма на Украине для замгоссекретаря США Уэнди Шерман, которая решила оспорить тезис, аргументируя это еврейским происхождением президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

В ответ российский дипломат привел для американской коллеги факты проявления нацизма на Украине.

«Вы же знаете, кто такой Степан Бандера и Роман Шухевич. Вы знаете, сколько эти люди сделали плохого для человечества. Это люди, которые сотрудничали с нацистами, которые причастны к убийствам евреев, поляков, русских, украинцев. Если вы сомневаетесь, спросите об этом поляков. Не польских политиков, а простых жителей Польши», — сказал дипломат.

По словам Полянского, за три года работы в Польше он узнал, как там относятся к Бандере. При этом зампостпреда указал Шерман на то, что Бандера и Шухевич являются национальными героями Украины.

Он также напомнил, что на шевронах националистических украинских батальонов присутствуют нацистские символы, и даже НАТО пришлось удалить со своей официальной страницы портрет украинской военнослужащей, потому что на ее шевроне присутствовал нацистский символ.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров призвал очистить от нацистов госаппарат страны. По словам Азарова, денацификация Украины — это «уничтожение бандеровской идеологии на всех уровнях», в том числе полная люстрация государственного аппарата, силовых структур и судебного корпуса на предмет устранения сторонников этой идеологии. «Есть ведь улицы имени Бандеры и Шухевича, памятники, факельные шествия», — сказал он.