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Побывавшая в ОАЭ туристка рассказала о проблемах россиян на курорте

Побывавшая в Дубае туристка назвала наличные единственным вариантом оплаты для россиян

Фото: Rula Rouhana / Reuters

Российская туристка, побывавшая на отдыхе в ОАЭ, рассказала, как ей пришлось оплачивать покупки и услуги на курорте в условиях блокировки банковских карт. Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Перед отдыхом путешественница специально оформила банковскую карту платежной системы Union Pay, однако уже в Дубае девушка столкнулась с тем, что большинство заведений курорта не принимали данный вид оплаты. Также девушка отметила, что с любой российской карты невозможно снять наличные деньги в автомате. «Карты "Мир" не принимают вообще нигде, даже в аэропорту. Наличные рубли тут не поменять, даже по невыгодному курсу (раньше было можно). Сейчас в обменниках даже нет курса по рублю, видимо, просто убрали. Брать с собой живые доллары единственный вариант», — описала проблему туристка.

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Другие моменты отдыха россиянка описала словами «как обычно». Как рассказала путешественница, поездка обошлась ей в 130 тысяч рублей на неделю на двоих с питанием «все включено». Особенно туристка выделила посещение выставки «Экспо — 2020», которую назвала «другим миром».

«Путешествовать стало сложнее, особенно сейчас, когда еще не отлажены работы платежной системы, проблемы с валютой, перелетами, но мы просто не можем от этого отказаться. Просто теперь нужно сделать чуть больше, чем обычно: подготовиться, подкопить денег, почитать информацию. Занятие не для ленивых», — заключила россиянка.

Ранее в марте другая российская туристка отправилась в Дубай и рассказала о ценах на курорте. По словам путешественницы, они выросли в два раза из-за сильного падения рубля. «То есть за границу поехать ты можешь в открытые страны, но купить там ничего не сможешь», — считает девушка.

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Дарья Рыбак
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