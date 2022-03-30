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Зеленский выступит перед парламентом Австралии

Президент Украины Зеленский 31 марта выступит перед парлампентом Австралии

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, 31 марта, 31 марта выступит по видеосвязи перед депутатами федерального парламента Австралии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на расписание заседаний законодательного органа.

«Палата представителей пригласила Владимира Зеленского выступить по видеосвязи в четверг, 31 марта 2022 года, в 17:30 по местному времени (09:30 мск — прим. «Ленты.ру»)», — указано в документах парламента.

Украинский лидер выступит после приветственного обращения премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и лидера оппозиционной лейбористской партии Энтони Албанеса.

Ожидается, что выступление Зеленского будет транслироваться в прямом эфире во время совместного заседания депутатов Палаты представителей и Сената.

Ранее сообщалось, что Зеленский записал видеообращение к Евросовету. В нем он попросил страны Евросоюза (ЕС) не медлить с принятием Украины в состав сообщества, напомнив, что Украина «строит путь» для вступления в ЕС.

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Марина Совина
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