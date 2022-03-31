Изнасилованная в Приморье 12-летняя девочка рассказала о насилии после ссоры

12-летняя жертва изнасилования в Приморье рассказала о преступлении после ссоры

12-летняя девочка, которая, согласно предварительным данным, стала жертвой изнасилования со стороны нескольких сверстников, рассказала о случившемся только после ссоры с агрессорами. Об этом в четверг, 31 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, следствие проверяет заявление жительницы Приморья об изнасиловании ее дочери: с сентября по декабрь 2021 года несколько малолетних неоднократно вступали с девочкой в половую связь. Всем фигурантам сейчас назначены судебно-психиатрические экспертизы. Источник агентства сообщил, что жертва насилия рассказала о преступлении только после ссоры с причастными.

Также сообщается, что перед случившимся мальчики попросили жертву подписать пустой лист бумаги, однако в дальнейшем его не пытались использовать для шантажа. Поскольку всем участникам преступления по 12 лет, то их не смогут привлечь к уголовной ответственности — ее могут нести лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста. Жертва дала согласие на нахождение в реабилитационном центре.

Ранее сообщалось, что в городе Находке Приморского края подростки на протяжении нескольких месяцев насиловали 12-летнюю сверстницу.