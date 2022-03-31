Правоохранители задержали в последний день работы замминистра экологии Алтая
Сотрудники правоохранительных органов задержали в последний день работы заместителя министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Сергея Растворова. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах региона.
Чиновник был задержан в рабочем кабинете днем 31 марта. Это был день его отставки, с Растворовым не был продлен трудовой контракт.
Информацию о его задержании подтвердил пресс-секретарь правительства республики Михаил Максимов. По его словам, глава региона Олег Хорохордин проинформирован об этом. В настоящее время проводятся необходимые оперативные мероприятия. Деятельность чиновника подверглась проверкам после многочисленных жалоб людей на проблемы в лесной отрасли.
Указ о расторжении контракта и увольнении Растворова с госслужбы подписан Хорохординым 15 марта.