Минобороны сообщило об уничтожении 52 военных объектов Украины

МО РФ заявило об уничтожении 52 военных объектов Украины, включая ЗРК С-300 и «Бук-М1»

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России за ночь уничтожила 52 военных объекта Украины, включая один зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 южнее населенного пункта Изюм, а также один «Бук-М1» в районе Курахово. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, в течение ночи также были поражены четыре командных пункта, две реактивные системы залпового огня, склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два склада горюче-смазочных материалов, кроме того, 38 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения Вооруженных сил России взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже. За минувшие сутки российские военные продвинулась на 6 километров, отметил Конашенков.

Вместе с тем он доложил, что вечером в четверг, 30 марта, в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск были уничтожены крупные базы горючего ударами высокоточных ракет воздушного базирования.

