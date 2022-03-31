Новый необычный способ пожениться стал популярен в Москве

Ракова: в Москве открыли еще 200 слотов для регистрации брака на воде

В Москве становится популярен новый необычный способ пожениться — москвичи подают заявление на регистрацию браков на Москве-реке. В связи с повышенным спросом в столице открыли еще более 200 слотов для свадеб на речных трамвайчиках. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Свадебный сезон традиционно начинается с Красной горки. В Москве праздник будет отмечаться 30 апреля, на этот день подано уже более 1000 заявлений. Это пока самая популярная дата 2022 года по количеству поданных заявлений. В том числе в этот день 20 пар смогут пожениться во время речной прогулки. Когда мы открыли прием заявлений на эту необычную локацию, мы увидели большой спрос среди молодоженов. Все места заняли буквально за неделю Анастасия Ракова заммэра Москвы

Кроме того, по словам Раковой, для молодоженов стала доступна онлайн-подача заявления на эту необычную локацию. Запись открыта почти на каждые выходные лета. Торжественные церемонии запланированы на 7 и 20 мая, первые выходные лета, День семьи, любви и верности, а также на красивые даты 02.07.22 и 22.07.22. В последний месяц лета пожениться на речном трамвайчике можно будет 6, 12 и 26 числа — это традиционно самый популярный свадебный месяц. Сезон регистрации браков на воде завершится в сентябре. Запись открыта на два теплых дня — 3 и 9 сентября.

27 000 пар планируют пожениться в этом году в Москве. Около 45 процентов заявлений приняты на летний период, уточнила Ракова

Регистрации брака будут проходить с видами на гостиницу «Украина», Пресненскую набережную и деловой центр «Москва-Сити». Длительность свадебного круиза — около 30 минут. «Речной кабриолет» Флотилии «Рэдиссон Ройал» будет только в распоряжении молодоженов и гостей. Церемонии не отличаются от церемоний в ЗАГСе, все традиционные элементы будут соблюдены.

Подать заявление на регистрацию брака можно лично в Шипиловском отделе ЗАГС, а также через портал mos.ru или Единый портал госуслуг. На сайте спецпроекта «Новые адреса счастья» на портале mos.ru пары могут по фото и описанию выбрать подходящую площадку их всех доступных в Москве необычных локаций. Госпошлина по-прежнему составляет 350 рублей.

