Депутат Гаджиев заявил, что жители Южной Осетии могут сами выбирать свое будущее

Жители Южной Осетии, как самостоятельной и независимой республики, имеют право самостоятельно выбрать свое будущее. Об этом в четверг, 31 марта, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев, его слова приводят «Известия».

Депутат отметил, что республика с самого начала своего независимого существования имеет неразрывную связь с Россией, так как ее экономика тесно связана с российской.

«Большая часть населения и так имеет российские паспорта. Не секрет, что и сам народ Южной Осетии хочет стать частью России, поэтому неудивительно, что руководство соседней страны озвучило инициативу о присоединении к РФ», — объяснил парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея референдума в Южной Осетии о присоединении к России является выражением мнения народа, которую уважают российские власти. Однако в РФ никаких действий на этот счет не предпринималось, добавил он.

30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о планах частично признанной республики в скором времени войти в состав России. Он подчеркнул, что это является стратегической целью страны, а также сообщил, что в ближайшее время будут предприняты необходимые шаги для реализации данной инициативы.