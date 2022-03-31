Кадыров потребовал от Байдена прислать на Украину еще Javelin

Глава Чечни Кадыров потребовал от Байдена прислать еще больше ПТРК Javelin на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента США Джо Байдена прислать на Украину еще больше противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как рассказал Кадыров, чеченские бойцы 24/7 заняты «поиском и устранением бандеровской и националистической нечисти» в Мариуполе. «Эту задачу им существенно облегчает господин Байден, который обеспечивает наших бойцов современным американским вооружением», — отметил он.

В частности, чеченским бойцам «особенно полюбился» ПТРК Javelin. По словам Кадырова, он имеет «двойную эффективность». «Чтобы не отдавать этот ценный трофей, националисты обычно жертвуют 2-3 жизнями. А потом уже наши бойцы уничтожают из него целый экипаж бандеровцев», — объяснил глава Чечни. Он также заявил, что готов «лично наградить старика за активное содействие российской спецоперации».

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись с извинениями украинских военнопленных. На кадрах видно, что военнопленные стоят в поле со связанными скотчем руками. За ними виднеется грузовик с нарисованной на нем буквой Z.