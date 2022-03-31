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Кадыров потребовал от Байдена прислать на Украину еще Javelin

Глава Чечни Кадыров потребовал от Байдена прислать еще больше ПТРК Javelin на Украину
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента США Джо Байдена прислать на Украину еще больше противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как рассказал Кадыров, чеченские бойцы 24/7 заняты «поиском и устранением бандеровской и националистической нечисти» в Мариуполе. «Эту задачу им существенно облегчает господин Байден, который обеспечивает наших бойцов современным американским вооружением», — отметил он.

В частности, чеченским бойцам «особенно полюбился» ПТРК Javelin. По словам Кадырова, он имеет «двойную эффективность». «Чтобы не отдавать этот ценный трофей, националисты обычно жертвуют 2-3 жизнями. А потом уже наши бойцы уничтожают из него целый экипаж бандеровцев», — объяснил глава Чечни. Он также заявил, что готов «лично наградить старика за активное содействие российской спецоперации».

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись с извинениями украинских военнопленных. На кадрах видно, что военнопленные стоят в поле со связанными скотчем руками. За ними виднеется грузовик с нарисованной на нем буквой Z.

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Марина Совина
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