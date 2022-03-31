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Девушка показала способ ее бабушки растянуть тесные джинсы и удивила подписчиков

Блогерша показала способ ее бабушки растянуть тесные джинсы до нужного размера

Кадр: @bug318_ / TikTok

Блогерша поделилась необычным способом, с помощью которого можно растянуть тесные джинсы до нужного размера, и удивила подписчиков. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах юзерша с никнеймом @bug318_ объяснила, что купила в магазине подержанных вещей голубые джинсы с принтом в виде белых вертикальных полос. По словам девушки, ей очень понравилась упомянутая вещь, поэтому она решила приобрести ее, несмотря неподходящий маленький размер.

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10 марта

Дома блогерша показала обновку бабушке и пожаловалась на то, что она ей мала. Женщина, в свою очередь, порекомендовала внучке надеть джинсы и принять в них душ. «Просто поверь мне: помойся в джинсах, а затем немного пройдись в них по дому, чтобы они растянулись до нужного размера. Затем дай им высохнуть естественным путем», — посоветовала она.

Героиня ролика повторила предложенный лайфхак и заверила, что размер джинсов действительно увеличился на несколько размеров. «Теперь они сидят идеально. Я хочу поделиться с вами этим способом, потому что буквально вчера я не могла их застегнуть, а теперь они мне как раз!» — заявила блогерша.

Публикация стала вирусной и набрала 3,8 миллиона просмотров и 680 тысяч лайков. Пользователей сети удивил описанный метод. «У меня есть несколько джинсов, с которыми определенно нужно провести такую процедуру», «Ни одни из моих джинсов больше не подходят мне по размеру. Теперь я знаю, чем займусь завтра», «Я повторю этот лайфхак сегодня же!» — писали юзеры.

Ранее в марте эксперт по дениму Келли Харрингтон и редактор Net-a-Porter Либби Пейдж назвали пять видов брюк, которые заменят джинсы скинни в 2022 году. Согласно мнению специалистов, мешковатые, расклешенные джинсы и модели прямого кроя будут лидировать на рынке в нынешнем сезоне. Кроме того, модными станут брюки из денима, окрашенные в светлые тона.

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Таисия Косинцева
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