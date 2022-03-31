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В Башкирии спасли заблудившегося лебедя

В Башкирии спасли белого лебедя, заблудившегося в одном из сел

Кадр: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан" / YouTube

На юге Башкирии спасли заблудившегося в одном из сел белого лебедя. Об этом в четверг, 31 марта, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Жители села Зилаир заметили потерявшуюся птицу во дворе рядом с жилыми домами. Лебедь бродил среди сугробов. При этом он выглядел ослабшим и не мог взлететь.

Очевидцы вызвали на место сотрудников ветеринарной службы, которые смогли поймать птицу и отвезти ее в безопасное место. По словам специалистов, без участия людей лебедь погиб бы из-за ухудшения погодных условий в регионе.

Ожидается, что как только лебедь восстановит силы, его выпустят на волю.

В декабре прошлого года сообщалось, что житель Прибайкальского района Бурятии спас лебедя-кликуна, которого заметил на дороге в своем селе. Птица не могла взлететь, и мужчина приютил ее до приезда специалистов.

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Варвара Кошечкина
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