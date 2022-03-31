Мадуро заявил о построении новой финансовой системы странами БРИКС

Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что страны БРИКС строят новую финансовую систему

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос, выступая перед дипломатическим корпусом в Каракасе, заявил о построении новой финансовой системы странами БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Она не повторит судьбу доллара и не будет использоваться как политический инструмент против других стран, указал лидер. Его слова приводит РИА Новости.

«Пять развивающихся стран, которые начали строить архитектуру финансового, экономического, коммерческого, политического сотрудничества, стремятся стать одним из главных действующих лиц зарождающегося мира», — подчеркнул глава государства.

По словам Мадуро, новая система откроет двери для всех стран мира, не будет использовать международную банковскую систему для нанесения ущерба или смены режима, как это произошло в Венесуэле.

Президент добавил, что его страна оправилась после отключения от системы SWIFT и не хочет к ней возвращаться, поскольку санкции были продиктованы идеологическими мотивами. Лидер напомнил, что государству запрещено использовать доллар, и заявил, что международную валюту нельзя использовать в геополитическом шантаже. Это должна быть стабильная валюта, которая может противостоять мировым конфликтам, и к которой все страны мира имеют равный доступ, заключил он.

Ранее стало известно, что Европейский Союз (ЕС) и США провели первую встречу высокого уровня по России, в ходе которой они договорились о продолжении изоляции российской экономики, в том числе от мировой финансовой системы, а также о сотрудничестве в вопросах санкционного давления.