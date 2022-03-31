Косметика Анастасии Решетовой оказалась копией брендов Самойловой и Крида

Косметика Анастасии Решетовой оказалась копией брендов Оксаны Самойловой и Егора Крида

Российская модель Анастасия Решетова презентовала свой новый бренд косметики Body Atelier и подверглась критике в сети. Разоблачающий ролик появился на YouTube-канале блогерши Кати Конасовой.

Манекенщица представила несколько флаконов косметических средств, выполненных в ярко-красном оттенке и оформленных логотипом черного цвета. Бывшая девушка рэпера Тимати призналась, что в течение последнего года работала над продуктами, в состав которых входят афродизиаки. Стоимость косметики на маркетплейсе Ozon варьируется от 1450 до 1800 рублей.

Конасова в свою очередь решила проверить производителя продукции Body Atelier. Выяснилось, что косметика марки изготавливается в том же месте, где и продукция компании Mixit. Известно, что данное производство также работает над созданием бьюти-проектов Егора Крида и Оксаны Самойловой, которые получили названия Kreed Cosmetics и Sammy Beauty. По этой причине блогерша заявила, что косметика Body Atelier оказалась копией марок упомянутых знаменитостей.

«Ребята не пропадут точно, просто сменят упаковку. Так что все новое, как говорится, это хорошо забытое или упакованное старое», — иронично заметила Конасова в опубликованном видео.

В марте россияне описали косметику Решетовой фразой «товар из ада». Манекенщица поделилась рекламой своего бренда и столкнулась с негативом со стороны потенциальных клиентов. Пользователи сети не оценили дизайн продемонстрированных изделий. «Красная до одури упаковка товара, логотип, который похож на масонский глаз, контрактное производство», — обругали косметику юзеры.

