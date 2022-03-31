В Индии назвали основных покупателей нефти из России

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар назвал Европу основным покупателем нефти из России

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар назвал основных покупателей нефти из России. Его слова на первом «Индийско-британском форуме по стратегии будущего» передает РИА Новости.

Как указал индийский министр, большинство покупателей российской нефти находятся в Европе. «Мы некоторое время наблюдали то, что выглядит почти как кампания по этому вопросу. Я как раз сегодня читал отчет о том, что в марте Европа купила на 15 процентов больше нефти и газа из России, чем месяцем ранее», — отметил он.

По мнению Джайшанкара, для стран «естественно выходить на рынок и искать выгодные предложения» при росте цен на нефть. «Но я почти уверен, если мы подождем два-три месяца и посмотрим, кто является крупным покупателем российских газа и нефти, то список не будет сильно отличаться от того, что был раньше», — заявил министр, также высказав подозрения, что Индия «не войдет в первую десятку в этом списке».

Ранее Bloomberg сообщил, что Россия хочет продавать Индии нефть Urals с большой скидкой, до 35 долларов за баррель. Второй по величине импортер в Азии, страна одна из немногих все больше интересуется российской нефтью вопреки международному давлению — покупатели в Европе и США опасаются закупок в России.