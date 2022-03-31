Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Африканская страна захотела заменить российскую нефть на рынке

Посол Нигерии в Москве заявил, что страна способна заменить российскую нефть на рынке

Фото: Shutterstock

Нигерия готова заменить российскую нефть на рынке в рамках своей квоты по сделке ОПЕК+, если появится такой запрос, сказал РИА Новости посол этой африканской страны в Москве Абдуллахи Шеху.

Он добавил, что Нигерия не заинтересована в росте цен на сырье, поэтому делает все для поддержания стабильности на мировом рынке. «Рост цен на нефть — это палка о двух концах. Никто не хочет, чтобы экономика пострадала. Наш принцип заключается в том, что природные ресурсы — это дар Бога, поэтому мы не должны их использовать в качестве оружия и инструмента манипуляции», — пояснил посол.

Brent от TradingView

Дипломат также считает, что ни у кого нет права оспаривать позицию России о продаже газа за рубли, поскольку в любом торговом соглашении преимущество всегда на стороне продавца. «Кто продает, тот и выставляет условия. Это же торговля не по бартеру, а за деньги», — добавил Шеху.

В прошлом году государственная нефтяная компания Нигерии (NNPC) сообщила о первой чистой прибыли (остатке прибыли после вычета обязательных платежей в бюджет страны) за 44 года. Предприятие заработало 287 миллиардов найр (698 миллионов долларов) в 2020 году

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин раскрыл последствия отказа от оплаты газа в рублях
Стилист раскрыла простой способ уменьшить размер штанов в области талии
В ВОЗ оценили вероятность появления новых штаммов коронавируса
Путин подписал указ о торговле газом с «недружественными странами»
Путин раскрыл механизм покупки российского газа странами Запада
Африканская страна захотела заменить российскую нефть на рынке
США отвергли подготовку украинских военных в Польше
В ВОЗ заявили о продолжении консультаций по признанию «Спутника V»
Просьбу Трампа к Путину посчитали извращенной попыткой вернуть власть
Российская биатлонистка высказалась о призовых на чемпионате страны
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.