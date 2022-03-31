Стало известно о позиции Италии по оплате российского газа

В правительстве Италии решили придерживаться европейской линии по оплате российского газа

Власти Италии решили придерживаться европейской линии в вопросе оплаты российского газа. О позиции Рима журналистам рассказал источник в руководстве Совмина страны, передает РИА Новости.

По его словам, Италия еще не определилась с окончательной интерпретацией объявленной президентом России Владимиром Путиным меры об оплате газа в рублях. Отмечается, что в настоящее время представляется возможной оплата как в евро, так и в рублях. Тем не менее источник подчеркнул, что Рим решил придерживаться европейской позиции.

Ранее Путин заявил, что в случае отказа от оплаты газа в рублях действующие контракты на поставки из России будут остановлены. Он объявил, что новые продажи газа в «недружественные» государства будут действовать с 1 апреля. Россия будет считать, что соответствующие страны не исполняют обязательства по контрактам, если не платят в рублях, сказал президент.

