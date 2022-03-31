В ЛДПР нашли применение «предсказаниям» Жириновского

«Ъ»: ЛДПР решила использовать в агитации «предсказания» лидера Владимира Жириновского

В основе избирательной кампании 2022 года ЛДПР решила использовать «обширную доказательную базу успешных прогнозов» лидера фракции Владимира Жириновского. О таком применении «предсказаний» политика сообщает в четверг, 31 марта, «Коммерсантъ» («Ъ»).

Подобную агитацию либерал-демократы захотели принять в связи с ростом рейтинга доверия Жириновскому, несмотря на его болезнь.

Одним из самых популярных прогнозов считается «предсказание» председателя ЛДПР о начале специальной операции на Украине. После него рейтинг доверия Жириновского за последний месяц возрос с 29,6 до 45,9 процента, отмечает ВЦИОМ.

В ЛДПР рассчитывают, что летом, когда запустится кампания, Жириновский «уже вернется» к однопартийцам, пишет «Ъ». До момента возвращения лидера либерал-демократов в предвыборных мероприятиях будут участвовать депутаты и сенаторы фракции. В 2022 году выборы в парламенты состоятся в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Сахалинской и Саратовской областях.

Ранее сообщалось, что первым заместителем Владимира Жириновского в центральном аппарате ЛДПР назначили Алексея Диденко. Подобное решение связано с началом подготовки к единому дню голосования и для усиления работы всех органов ЛДПР.

Председатель ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса, в начале февраля.