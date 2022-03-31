Путин предупредил о миграционном кризисе в Европе

Президент Путин предупредил о возможности волны миграции из развивающихся стран в Европу

Президент России Владимир Путин предупредил о возможности волны миграции из развивающихся стран в Европу. По мнению главы государства, такой сценарий может развиться сразу за продовольственным кризисом, передает в четверг, 31 марта, ТАСС.

Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний военно-промышленного комплекса США возрастает, пояснил Путин.

По мнению российского президента, капиталы утекают в США, лишая ресурсов развития европейские регионы. «Из этой же серии и попытки всеми силами перевести Европу на дорогой американский сжиженный газ», — сказал Путин.

Европе грозит масштабная деиндустриализация и потеря миллионов рабочих мест, добавил он. За продовольственным кризисом неизбежно возникнет волна миграции, считает Путин.

Ранее президент поручил перевести платежи за российский газ в рубли для недружественных стран.

По словам Путина, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.