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Путин предупредил о миграционном кризисе в Европе

Президент Путин предупредил о возможности волны миграции из развивающихся стран в Европу

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин предупредил о возможности волны миграции из развивающихся стран в Европу. По мнению главы государства, такой сценарий может развиться сразу за продовольственным кризисом, передает в четверг, 31 марта, ТАСС.

Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний военно-промышленного комплекса США возрастает, пояснил Путин.

По мнению российского президента, капиталы утекают в США, лишая ресурсов развития европейские регионы. «Из этой же серии и попытки всеми силами перевести Европу на дорогой американский сжиженный газ», — сказал Путин.

Европе грозит масштабная деиндустриализация и потеря миллионов рабочих мест, добавил он. За продовольственным кризисом неизбежно возникнет волна миграции, считает Путин.

Ранее президент поручил перевести платежи за российский газ в рубли для недружественных стран.

По словам Путина, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

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Анна Щербакова
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