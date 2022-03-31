На пожилую россиянку напали в подъезде из-за пакета с сахаром

В Тульской области местная жительница напала на пенсионерку и отобрала пакет с сахаром

В Алексине Тульской области на пожилую россиянку напали из-за пакета сахара. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по региону.

В главке рассказали, что в дежурную часть обратилась 73-летняя женщина. По словам пенсионерки, в подъезде дома неизвестная напала на нее и отобрала пакет с сахаром.

Правоохранительным органам удалось найти злоумышленницу, которой оказалась 44-летняя местная жительница, проживающая на одной улице с пострадавшей. Отмечается, что напавшая на пенсионерку была ранее неоднократно судима.

«В настоящее время в межмуниципальном отделе МВД России "Алексинский" возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ "Грабеж"», — говорится в сообщении.

Ранее в Краснодаре рабочие напали на 79-летнюю россиянку из-за того, что она попросила их не мусорить и показать разрешение на работы. На опубликованных кадрах заметно, как мужчина сначала догоняет женщину, затем начинает ее бить и валит на землю.