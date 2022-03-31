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Великобритания ввела санкции против своего гражданина Сергея Брилева

Британия добавила генерал-полковника Мизинцева и журналиста Брилева в санкционный список
Сергей Брилев

Сергей Брилев. Фото: пресс-служба Совета Федерации

Великобритания расширила санкционный список и добавила туда новых россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Лондон дополнил список начальником Национального центра управления обороной России генерал-полковником Михаилом Мизинцевом. Также под ограничения попал известный телеведущий Сергей Брилев, являющийся гражданином Великобритании.

Ранее журналист Роман Супер распространял информацию об уходе Брилева с ВГТРК. Он заявил, что узнал об этом от коллег телеведущего. Однако сам Брилев опроверг слухи о своем уходе с ВГТРК.

15 марта Великобритания значительно расширила санкционный список, в него вошли российские государственные деятели, политики и журналисты. Список пополнился на 350 имен. Среди них есть зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин, официальный представитель МИД Мария Захарова, член Совбеза Сергей Иванов.

Санкции затронули также и крупных бизнесменов из России. Лондон заморозил активы и запретил въезд в Британию Михаилу Фридману и Петру Авену. Великобритания также ввела санкции против Мордашова, Пумпянского, Полубояринова, Гурьева, Мазепиных, Золотова, Чайки, Собянина, Эрнста, Евкурова. В списке также оказались Татьяна Навка, Елизавета и Николай Песковы.

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Варвара Кошечкина
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