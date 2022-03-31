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Сербия признала невозможность сохранения Косово без поддержки России

Спикер парламента Сербии заявил, что Белград не сможет сохранить Косово без поддержки РФ

Фото: Roman Pilipey / Reuters

Власти Сербии признали невозможность сохранения Косово без поддержки России. Об этом заявил спикер парламента страны в техническом мандате Ивица Дачич, передает ТАСС.

Политик призвал избегать эмоционального и иррационального отношения к текущей ситуации на международной арене. «Если мы готовы отречься от Косова, тогда можем вводить санкции против России, если нет — тогда не можем», — объяснил он. По словам спикера парламента, антироссийские ограничения больше навредят Белграду, чем Москве.

«Россия "пережила" санкции Черногории, пережила бы и сербские», — добавил Дачич. По его словам, если Россия не поставит свое вето в ООН, то непризнанное Косово может вступить в организацию, а Белград не сможет отстаивать свои интересы.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал о том, что часть сербов эмоционально не поддерживают Украину в спецоперации, так как на ее стороне выступает НАТО. При этом он подчеркнул, что в Сербии нет ни антироссийских, ни антиукраинских настроений.

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Виктория Кондратьева
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