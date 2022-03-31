Сербия признала невозможность сохранения Косово без поддержки России

Спикер парламента Сербии заявил, что Белград не сможет сохранить Косово без поддержки РФ

Власти Сербии признали невозможность сохранения Косово без поддержки России. Об этом заявил спикер парламента страны в техническом мандате Ивица Дачич, передает ТАСС.

Политик призвал избегать эмоционального и иррационального отношения к текущей ситуации на международной арене. «Если мы готовы отречься от Косова, тогда можем вводить санкции против России, если нет — тогда не можем», — объяснил он. По словам спикера парламента, антироссийские ограничения больше навредят Белграду, чем Москве.

«Россия "пережила" санкции Черногории, пережила бы и сербские», — добавил Дачич. По его словам, если Россия не поставит свое вето в ООН, то непризнанное Косово может вступить в организацию, а Белград не сможет отстаивать свои интересы.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал о том, что часть сербов эмоционально не поддерживают Украину в спецоперации, так как на ее стороне выступает НАТО. При этом он подчеркнул, что в Сербии нет ни антироссийских, ни антиукраинских настроений.