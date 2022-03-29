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Вучич рассказал о не поддерживающих Украину сербах

Вучич: часть людей в Сербии не поддерживают Украину, так как на ее стороне выступает НАТО
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о том, что часть сербов эмоционально не поддерживают Украину в спецоперации, так как на ее стороне выступает НАТО. Об этом он заявил в эфире TV Happy, передает РИА Новости.

По его словам, в Сербии могут понять украинцев, как им сейчас тяжело. Однако многие сербы «болеет против украинцев, потому что НАТО нас бомбила», объяснил Вучич. Он также подчеркнул, что в Сербии нет ни антироссийских, ни антиукраинских настроений.

Ранее Вучич предложил провести переговоры России и Украины в Белграде. «Если кто-то думает, что Белград — хорошее место для переговоров, мы счастливы предложить его и России, и Украине», — сказал он.

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Марина Совина
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