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Кадыров опубликовал видео со сбежавшим из украинской армии военнопленным

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео со сбежавшим из ВСУ пленным танковым инструктором
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором военнопленный рассказывает, что сбежал из ВСУ, потому что ему отдавали приказы «убивать российскую армию» и расправляться с мирными жителями, выступающими в ее поддержку. Соответствующую видеозапись он разместил в своем Telegram-аккаунте.

По словам военнослужащего, если украинские военные не соглашаются, то их самих и их семьи убивают. «Сбежал, потому что никогда не буду убивать людей — ни русских, ни украинцев», — заявил пленный.

Кадыров в комментарии отметил, что «танковому инструктору по имени Александр повезло больше всех», так как он остался жив и невредим. Глава Чечни также добавил, что военнопленный поделился полезной информацией о передвижениях ВСУ.

Ранее Кадыров опубликовал видеозапись с извинениями украинских военнопленных. На кадрах видно, что военнопленные стоят в поле со связанными скотчем руками. За ними виднеется грузовик с нарисованной на нем буквой Z. По словам Кадырова, когда украинские солдаты попадают в плен, они начинают осуждать свое руководство и приносят извинения жителям России и Украины за антинародную деятельность.

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Марина Совина
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