Кадыров опубликовал видео со сбежавшим из украинской армии военнопленным

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео со сбежавшим из ВСУ пленным танковым инструктором

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором военнопленный рассказывает, что сбежал из ВСУ, потому что ему отдавали приказы «убивать российскую армию» и расправляться с мирными жителями, выступающими в ее поддержку. Соответствующую видеозапись он разместил в своем Telegram-аккаунте.

По словам военнослужащего, если украинские военные не соглашаются, то их самих и их семьи убивают. «Сбежал, потому что никогда не буду убивать людей — ни русских, ни украинцев», — заявил пленный.

Кадыров в комментарии отметил, что «танковому инструктору по имени Александр повезло больше всех», так как он остался жив и невредим. Глава Чечни также добавил, что военнопленный поделился полезной информацией о передвижениях ВСУ.

Ранее Кадыров опубликовал видеозапись с извинениями украинских военнопленных. На кадрах видно, что военнопленные стоят в поле со связанными скотчем руками. За ними виднеется грузовик с нарисованной на нем буквой Z. По словам Кадырова, когда украинские солдаты попадают в плен, они начинают осуждать свое руководство и приносят извинения жителям России и Украины за антинародную деятельность.

