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Российские подростки надругались над 11-летним мальчиком в школьной раздевалке

В Новосибирске подростки попытались изнасиловать 11-летнего мальчика в школьной раздевалке

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Новосибирске отец 11-летнего мальчика обратился в полицию с заявлением, что его сына прямо в школе пытались изнасиловать двое 13-летних подростков. О надругательстве над ребенком мужчина рассказал изданию «КП-Новосибирск».

По словам россиянина, старшие дети силой затащили его сына в раздевалку спортзала на глазах учителя, который подумал, что дети просто балуются на перемене. Но спустя время педагог зашел их проверить. По словам пострадавшего, это его спасло.

Мальчик сначала скрыл случившееся от отца, рассказав обо всем своей бабушке. Мужчине стало известно о нападении только после того, как у ребенка начались судороги. Школьника отвезли в больницу, где он рассказал о попытке насилия над ним.

Известно, что один из старших школьников — дальний родственник пострадавшего, другой — его сосед. «У них обоих нормальные семьи, родители не маргиналы. Я не знаю, за что они так с моим сыном. Он говорит, его повалили на пол, начали стягивать одежду и так далее», — рассказывает отец.

Родители нападавших все отрицают.

По словам мужчины, пока неизвестно, вернется ли его сын в школу после каникул. В учебном заведении инцидент пока не комментируют.

Ранее в Находке 12-летняя девочка рассказала, что ее с сентября по декабрь 2021 года насиловали ровесники. Она сообщила о преступлении только после ссоры с мальчиками.

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Константин Лысяков
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