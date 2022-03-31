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В ВОЗ заявили о последнем штамме коронавируса

Представитель ВОЗ Вуйнович заявила, что омикрон может стать последним штаммом коронавируса

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Ряд экспертов предполагает, что омикрон-штамм коронавируса может стать последний в его эволюции. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, ее слова передает ТАСС.

«Некоторые предполагают, что "омикрон" будет последним вариантом, но сейчас нет никакого способа достоверно узнать это», — объяснила Вуйнович.

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Однако, по ее словам, остается вероятность того, что может появиться более заразный или тяжелый вариант. Также она отметила, что больший охват населения вакцинацией снижает риск появления нового штамма в будущем.

Ранее российский врач иммунолог Николай Крючков заявил, что для разговорах об окончании пандемии должна значительно снизиться опасность COVID-19 и смертность от него. В настоящее время, по мнению специалиста, говорить о победе над коронавирусом пока рано.

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Никита Абрамов
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