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Экономика

S&P исключил российские облигации из 11 индексов

S&P DJI исключает бонды России и Белоруссии из 11 индексов

Фото: Brendan McDermid/ Reuters

Американский индексный провайдер S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) заявил, что исключает облигации (бонды) России и Белоруссии из 11 индексов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его заявление.

Отмечается, что решение об исключении было принято после консультаций с участниками рынка. «Все облигации эмитентов, страной риска которых является Россия или Беларусь, будут исключены из затронутых индексов», — заявили в S&P.

29 марта стало известно, что международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги 27 российских банков и связанных с ними подразделений. Кроме того, Fitch отозвал рейтинги России из-за введения санкций Европейского союза.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило об отзыве рейтингов всех российских компаний в период до 15 апреля. В S&P пояснили, что выполняют требование Европейского союза, который запретил предоставление кредитных рейтингов юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в России.

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Марина Совина
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