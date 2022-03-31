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Украина попросила США передать на вооружение российские Су-25

Украина обратилась к США с просьбой передать российские самолеты-штурмовики Су-25

Фото: Pixabay

Украина обратилась к США с просьбой среди прочего передать в качестве военной помощи самолеты-штурмовики российского производства Су-25. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на список вооружений, переданный Вашингтону Киевом.

По информации телеканала, член палаты представителей Джейсон Кроу, демократ из Колорадо, заявил в среду на слушаниях в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам, что последний список, представленный Конгрессу на этой неделе, отражает «неотложные потребности» украинского военного и гражданского руководства.

«В список также вошли боевые самолеты, в частности, Су-25, штурмовик российского производства, похожий на американский A-10 Warthog», — говорится в документе.

Также сообщается, что Киев заявил о необходимости передать разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты, тактические радары, системы радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Ранее сенаторы США предложили направлять изъятые российские активы на помощь Украине. Политики предложили, чтобы созданный фонд управлялся Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию.

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Марина Совина
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