США, Германия и Япония подтвердили участие в ПМЭФ-2022

Представители 69 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2022

Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2022 году подтвердили представители 69 стран, в том числе США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Китая и Индии. Об этом говорится в сообщении фонда «Росконгресс».

«Свое участие в мероприятиях ПМЭФ-2022 уже подтвердили представители из 69 стран и территорий», — рассказали в фонде.

Отмечается, что на юбилейный ПМЭФ разослали приглашения участникам из более чем 190 государств, при этом ежегодно форум принимает представителей из более чем 140 стран мира.

25-й, юбилейный ПМЭФ пройдет 15-18 июня 2022 года.

В 2021-м участниками форума, который проходил 2-5 июня в очном формате, стали 13 тысяч человек из 140 стран мира.