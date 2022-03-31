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Синоптик пообещал близкое к рекорду 1972 года количество осадков в Москве

Синоптик Тишковец заявил, что с циклоном в Москву придут рекордные за почти 50 лет осадки

Фото: Shutterstock

В выходные, 2 и 3 апреля, в Москву придут аномальные осадки из-за средиземноморского циклона «Катарина» — их количество будет близко к рекорду 1972 года. Такую погоду пообещал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его цитирует РИА Новости.

«Теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном, в пятницу накроет обложными осадками в разной фазе Черноземье и юг Центральной России, а в первый выходной доберется и до Москвы. В результате только за субботу на столицу обрушится до 12-14 миллиметров мокрого снега, что близко к рекорду этого дня далекого 1972 года, когда было 15,5 миллиметра», — заявил синоптик.

По его словам, большое количество снега также ожидается в ночь на воскресенье, 3 апреля. За 36 часов в городе выпадет почти 45 процентов месячной нормы осадков, рассказал метеоролог.

Помимо этого, на юге и юго-востоке Подмосковья синоптики прогнозируют в выходные ледяные дожди, в результате которых образуется корка льда толщиной не менее пяти-десяти миллиметров. В это время температура воздуха ночью составит от нуля до минус пяти градусов, при этом она будет ощущаться ниже из-за сильного ветра и высокой влажности, добавил Тишковкец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал москвичам срок возвращения солнечной погоды. По его словам, ждать тепла стоит не раньше середины апреля.

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Анастасия Шейкина
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