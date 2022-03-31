Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В США обнаружили способ спасти водителей от смерти

В Калифорнии построят крупнейший в мире переход для животных в честь Дня Земли

Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

В американском штате Калифорния 22 апреля в честь дня Земли начнут строить крупнейший в мире мост для животных, который станет способом спасения сотен водителей от смерти из-за столкновения с крупными зверями. Об этом сообщает The Independent.

Служба национальных парков США решила построить мост после 20 лет исследований. Ее специалисты обнаружили, что дороги и стройка смертельно опасны для животных, которые пытаются перейти с одной стороны на другую. Ежегодно в США происходит от одного до двух миллионов столкновений транспортных средств с крупными животными, в результате которых более 2600 человек получают травмы и около 200 погибают. Кроме того, дороги приводят к созданию островков обитания, которые могут физически и генетически изолировать представителей дикой природы друг от друга.

Переход появится в городе Агура-Хиллз в районе гор Санта-Моника округа Лос-Анджелес. Животные будут пересекать по мосту оживленную десятиполосную автостраду US 101 — главное шоссе в Южной Калифорнии. Переход станет первым сооружением подобного рода в Калифорнии. За последние 40 лет их количество в США резко выросло практически с нуля до более чем тысячи. Лишь небольшое количество из них представляет собой конструкцию эстакады, подобную новому проекту в Калифорнии, — в основном это подземные переходы или туннели.

Материалы по теме:
Модный приговор. Бренды производят тонны вещей по всему миру. Чем это грозит планете?
Модный приговор.Бренды производят тонны вещей по всему миру. Чем это грозит планете?
3 марта
Залезли в бутылку. Морских жителей лишили привычного дома и заставили поселиться в мусоре. Почему это опасно для планеты?
Залезли в бутылку.Морских жителей лишили привычного дома и заставили поселиться в мусоре. Почему это опасно для планеты?
29 марта

Мост позволит животным не только избежать столкновений с автомобилями, но и предоставит им больше места для прогулок в условиях разрастания городов. Именно оно привело к деградации среды обитания зверей и разрывам в миграционных коридорах, которые необходимы для спаривания, а также поиска пищи и жилья.

По мере повышения температуры в разных штатах США из-за климатического кризиса некоторым видам придется мигрировать в поисках более подходящих условий. Все более масштабные и непредсказуемые лесные пожары в Калифорнии также представляют большую угрозу для животных, которые нуждаются в путях спасения.

Новый переход позволит сохранить биоразнообразие по всему региону для будущих поколений и поможет спасти местную популяцию пум, которая находится под угрозой исчезновения. «Перед лицом экстремальных климатических воздействий как никогда важно, чтобы мы вместе работали над защитой нашего богатого природного наследия», — заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Ранее экологи призвали правительства развитых стран ежегодно выделять 60 миллиардов долларов на сохранение биоразнообразия. Ученые подчеркнули, что ситуация требует крайних мер, так как, по данным за 2019 год, миллион видов растений и птиц может исчезнуть в ближайшие десятилетия.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал предателями и лишил званий двух генералов СБУ
Продюсер рассказал о готовности полиции арестовать Уилла Смита во время «Оскара»
В США обнаружили способ спасти водителей от смерти
Девушка оригинально отомстила парню за измену и вызвала споры в сети
Диетолог назвал оптимальное время для употребления кисломолочных продуктов
Раскрыто содержание записей Ильфа и Петрова о Москве
Россиянка побывала в гостях у Египтян и назвала самые смущающие привычки местных
Япония прокомментировала новый порядок оплаты за газ из России
Аналитик обозначил предел укрепления рубля
Япония ввела новые санкции против российских физлиц и организаций из-за КНДР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.