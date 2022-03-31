В США обнаружили способ спасти водителей от смерти

В Калифорнии построят крупнейший в мире переход для животных в честь Дня Земли

В американском штате Калифорния 22 апреля в честь дня Земли начнут строить крупнейший в мире мост для животных, который станет способом спасения сотен водителей от смерти из-за столкновения с крупными зверями. Об этом сообщает The Independent.

Служба национальных парков США решила построить мост после 20 лет исследований. Ее специалисты обнаружили, что дороги и стройка смертельно опасны для животных, которые пытаются перейти с одной стороны на другую. Ежегодно в США происходит от одного до двух миллионов столкновений транспортных средств с крупными животными, в результате которых более 2600 человек получают травмы и около 200 погибают. Кроме того, дороги приводят к созданию островков обитания, которые могут физически и генетически изолировать представителей дикой природы друг от друга.

Переход появится в городе Агура-Хиллз в районе гор Санта-Моника округа Лос-Анджелес. Животные будут пересекать по мосту оживленную десятиполосную автостраду US 101 — главное шоссе в Южной Калифорнии. Переход станет первым сооружением подобного рода в Калифорнии. За последние 40 лет их количество в США резко выросло практически с нуля до более чем тысячи. Лишь небольшое количество из них представляет собой конструкцию эстакады, подобную новому проекту в Калифорнии, — в основном это подземные переходы или туннели.

Мост позволит животным не только избежать столкновений с автомобилями, но и предоставит им больше места для прогулок в условиях разрастания городов. Именно оно привело к деградации среды обитания зверей и разрывам в миграционных коридорах, которые необходимы для спаривания, а также поиска пищи и жилья.

По мере повышения температуры в разных штатах США из-за климатического кризиса некоторым видам придется мигрировать в поисках более подходящих условий. Все более масштабные и непредсказуемые лесные пожары в Калифорнии также представляют большую угрозу для животных, которые нуждаются в путях спасения.

Новый переход позволит сохранить биоразнообразие по всему региону для будущих поколений и поможет спасти местную популяцию пум, которая находится под угрозой исчезновения. «Перед лицом экстремальных климатических воздействий как никогда важно, чтобы мы вместе работали над защитой нашего богатого природного наследия», — заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Ранее экологи призвали правительства развитых стран ежегодно выделять 60 миллиардов долларов на сохранение биоразнообразия. Ученые подчеркнули, что ситуация требует крайних мер, так как, по данным за 2019 год, миллион видов растений и птиц может исчезнуть в ближайшие десятилетия.