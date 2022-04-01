Политолог Грациани заявил, что США выполнили важные задачи благодаря украинского кризиса

Соединенным Штатам удалось выполнить ряд важных экономических и геополитических задач в результате украинского кризиса. Об этом заявил итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани в комментарии «Ленте.ру».

Специалист назвал несколько целей, достигнутых США. Так, благодаря кризису Вашингтону удалось заключить крупные контракты с европейскими странами на поставки энергоносителей и вооружений, а также сорвать крупный российско-европейский инфраструктурный проект — газопровод «Северный поток-2».

«[США] поспособствовали росту напряженности между Российской Федерацией и ее соседями в Центральной и Восточной Европе, которая сохранится в будущем», — сказал Грациани. Наконец, одним из последствий кризиса станет обеднение Европейского Союза, и в частности затронет промышленные предприятия Европы, которые были опасным конкурентом для США.

Ранее китайская газета «Хуаньцю шибао» обвинила США в провокации кризиса на Украине. В статье утверждается, что Соединенные Штаты распространяли мифы о холодной войне и последовательно расширяли НАТО на восток, сжимая пространство безопасности России и пытаясь обессилить санкциями. При этом Вашингтон получает дивиденды от внешнего противостояния и таким образом решает свои внутренние проблемы, считают авторы материала.