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Армения показала западным военным атташе Су-30СМ

Армения убедила военных атташе НАТО, что Су-30СМ не были переданы России для спецоперации

Фото: Министерство обороны Республики Армения

Министерство обороны Армении показало западным военным атташе истребители Су-30СМ в качестве доказательства, что самолеты не были переданы России для проведения спецоперации на территории Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства.

31 марта военные атташе стран-членов Европейского союза и НАТО посетили авиабазу в Армении. Они обошли территорию части, ознакомились с вооружением и техникой.

«Военные атташе (...) вновь убедились, что все четыре самолета Су-30СМ находятся на месте, и что распространенная в азербайджанской и турецкой прессе информация о том, что они принимают участие в боевых действиях в Украине, не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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