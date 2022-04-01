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Белый дом прокомментировал заявления о причастности сына Байдена к коррупции

Белый дом заявил, что поддерживает слова Байдена о непричастности его сына к коррупции
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд оценила заявления о причастности сына президента США Джо Байдена Хантера к коррупционным схемам. Об этом передает ТАСС.

Бедингфилд прокомментировала статью The Washington Post, согласно которой Хантер мог получить почти пять миллионов долларов от китайской энергетической компании CEFC. Она подчеркнула, что в Белом доме поддерживают высказывания Джо Байдена, которые тот сделал, еще будучи кандидатом на пост президента, о том, что его сын не совершал каких-либо коррупционных деловых сделок и не получал прибыль в Китае или на Украине.

«Как вы знаете, я не говорю от лица Хантера Байдена», — добавила при этом директор по коммуникациям Белого дома.

Ранее The Wall Street Journal писало, что налоговое расследование против Хантера Байдена снова набирает обороты. Как стало известно газете, прокуратура в штате Делавэр запросила документы по поводу средств, которые Хантер Байден получал от украинской газовой компании Burisma. Кроме того, правоохранители узнавали о возможности снять показания перед жюри присяжных по этому делу.

По информации WSJ, Байден-младший в период с 2014 по 2019 год получал от украинской газовой компании Burisma по 50 тысяч долларов в месяц. Эти деньги поступали на счет компании Rosemont Seneca Bohai LLC. Большая часть его деятельности в этом качестве пришлась на те годы, когда его отец Джо занимал пост вице-президента США.

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Марина Совина
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