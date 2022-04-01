Путин обязал кандидатов на выборах отчитываться о покупках криптовалюты

Путин подписал закон, обязывающий участников выборов отчитываться о покупке криптовалюты

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий участников выборов раскрывать информацию о своих расходах на приобретение цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалюты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь кандидаты обязаны отчитываться о своих расходах, расходах супруги или супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению ЦФА и токенов за последние три года. Предоставлять информацию нужно будет лишь в том случае, если сумма покупки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три года до сделки. Вместе с тем, кандидатам нужно будет раскрыть сведения об источниках средств на покупку криптовалюты.

Решение коснется кандидатов на выборах президента России и депутатов Госдумы. Соответствующие изменения внесены также в законы о порядке формирования Совета Федерации, политических партиях, противодействии коррупции, контроле за соответствием расходов госчиновников их доходам, об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России. Закон начнет действовать через 10 дней после публикации.

В феврале глава российского Минфина Антон Силуанов предложил легализовать обмен криптовалюты на рубли по примеру операций с иностранной валютой. Такая мера направлена на защиту неквалифицированных инвесторов, так как сумма вложений в такой актив будет ограничена, а также даст властям рычаги для идентификации людей, использующих токены в рамках преступной деятельности.