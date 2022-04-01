Раскрыта личность тайного возлюбленного Деми Мур

Актриса Деми Мур начала встречаться с шеф-поваром Дэниелом Хаммом

Голливудская актриса, бывшая жена актера Брюса Уиллиса Деми Мур тайно встречается с известным ресторатором и шеф-поваром Дэниелом Хаммом. Личность возлюбленного кинозвезды источник раскрыл газете New York Post.

Собеседник издания сообщил, что отношения Мур и Хамма длятся уже несколько месяцев. «Дэниел много работает в своем ресторане Eleven Madison Park, но Деми часто приезжает к нему туда на романтические ужины», — рассказал он.

30 марта Мур объявила в соцсетях, что ее бывший муж Брюс Уиллис завершает свою карьеру. В коллективном обращении родственников актера говорится, что у него диагностировали афазию, которая приводит к проблемам с речью. Расстройство также влияет на способность человека читать, писать и понимать чужие слова.

59-летняя Деми Мур известна по таким фильмам, как «Привидение», «Несколько хороших парней», «Непристойное предложение», «Если бы эти стены могли говорить» и «Солдат Джейн».