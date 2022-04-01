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Украинские войска обстреляли аэропорт Донецка

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли аэропорт Донецка

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Украинские войска обстреляли аэропорт Донецка крупнокалиберными снарядами, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.

По информации властей республики, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 12 снарядов калибра 122 миллиметра.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру») по направлению: 21:00 — населенный пункт Авдеевка — город Донецк (аэропорт): выпущено 12 снарядов калибра 122 миллиметра», — говорится в сообщении представительства.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обстреле многоэтажного жилого дома в Донецке. Сообщается, что в результате попадания снаряда пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. По данным штаба территориальной обороны ДНР, обстрел многоэтажки также привел к гибели двух человек.

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Марина Совина
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