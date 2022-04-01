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Трамп предстанет перед судом из-за песни

Бывший президент США Дональд Трамп предстанет перед судом из-за иска музыканта Эдди Гранта
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп с большой вероятностью предстанет перед судом из-за иска регги-музыканта Эдди Гранта. Об этом пишет The Guardian.

Ранее исполнитель подал заявление на политика и его администрацию из-за неправомерного использования песни Electric Avenue в рекламном ролике предвыборной кампании в 2020 году. Композиция Гранта играет в клипе, в котором анимированный персонаж, напоминающий нынешнего американского лидера Джо Байдена, медленно едет в железнодорожной дрезине, которую на высокой скорости обгоняет поезд Трампа.

Регги-певец сообщил о нарушении авторских прав и потребовал возмещения ущерба в размере 300 тысяч долларов (более 25 миллионов рублей). Известно, что Трампу не удалось добиться отклонения иска.

Адвокаты бывшего президента, в свою очередь, заявляют о законном использовании песни. Они настаивают, что ролик является сатирой, поэтому он не попадает под действие закона об авторском праве. Они также заявили, что Трампу невозможно предъявить иск, ссылаясь на его «абсолютную президентскую неприкосновенность».

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Сергей Равин
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