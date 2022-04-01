США нашли способ снизить зависимость производства электромобилей от импорта

Власти США решили снизить зависимость от импортного сырья для электромобилей

Президент США Джо Байден подпишет закон об оборонном производстве, чтобы стимулировать добычу внутри страны полезных ископаемых, необходимых для производства аккумуляторов для электромобилей и долговременного хранения энергии, приводит CNBC текст заявления Белого дома.

Это решение поможет США свести к минимуму зависимость от импорта таких материалов для производства аккумуляторов для электромобилей, как литий, никель, кобальт, графит и марганец. «Президент издаст директиву, разрешающую использование закона об оборонном производстве для обеспечения американского производства критически важных материалов для укрепления нашей экономики чистой энергии за счет снижения нашей зависимости от Китая и других стран в отношении полезных ископаемых и материалов, которые обеспечат наше будущее в области чистой энергии», — говорится в заявлении администрации президента США. Согласно тексту, власти рассматривают возможность дальнейшего использования закона.

Закон об оборонном производстве был принят президентом США Гарри Трумэном во время Корейской войны для обеспечения производства стали. Он позволяет главе американского государства использовать чрезвычайные полномочия для определения приоритетов в разработке конкретных материалов. В 2020 году президент Дональд Трамп использовал этот закон, чтобы производители оборудования смогли увеличить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких.

Согласно тексту заявления, реализовывать полномочия будет министерство обороны США, соблюдая при этом все экологические, трудовые и общественные стандарты. Администрация президента рассматривает возможность дальнейшего использования закона. CNBC приводит данные, что около трети выбросов парниковых газов в США производит транспортный сектор экономики страны. Переход к использованию электромобилей считается крайне важным для борьбы с изменением климата.