Заявление США об «искусственном накачивании рубля» сочли фантазиями
Рассуждения о прямой накачке рубля какими-то специальными мерами поддержки лежат в области фантазии Белого дома США и не имеют отношения к действительности, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».
Ранее директор по коммуникациям Белого дома США Кейт Бедингфилд заявила, что санкции привели к обрушению российской экономики и обвалу рубля и сейчас российское правительство и Центральный банк (ЦБ) принимают искусственные меры для накачивания курса рубля.
Состояние российской экономики
Говоря о состоянии экономики России, Бедингфилд выдает желаемое за действительное, убежден экономист. По его словам, российская экономика находится не в очень хорошем состоянии как по внутренним причинам, так и в условиях санкций, но она не растоптана и не разорвана в клочья, как любят говорить американцы.
Она продолжает работать, в том числе благодаря мерам поддержки со стороны государства, направленным на поддержание работоспособности экономики в сложной ситуации, рассказал аналитик. «Это нормальная деятельность любого государства по отношению к собственной экономике, когда она находится в тяжелом положении», — отметил он.
Меры правительства и Центробанка имеют позитивный результат. Экономика нашей страны находится сейчас в нормально функционирующем состоянии, о чем говорят и цифры по выпуску промышленности, и по состоянию бюджета, и по состоянию платежного баланса. Это все свидетельствует о том, что экономика функционирует, а раз экономика функционирует в нормальном режиме, значит, у нас нет опасений за стабильность нашей национальной валюты
Состояние рубля
По словам аналитика, любая национальная валюта по своей устойчивости есть отражение экономического состояния. «Поскольку мы выяснили, что рубль у нас опирается на достаточно прочную экономическую основу, значит, и теряет смысл то, что мы накачиваем чем-то рубль. Это поддержание собственной экономики. Да, уже через экономику ты воздействуешь и обеспечиваешь устойчивость валюты», — поделился экономист.
Рубль устойчив, так как опирается на достаточно стабильный экономический фундамент, и его курс определялся на уровне 76-77 рублей за доллар, напомнил он. Сейчас он возвращается ближе к своим изначальным позициям, потому что уходит отрицательный информационный фон, подчеркнул Беляев.
«Все прекрасно знают, и в Белом доме тоже, что негативные новости вызывают определенное ажиотажное поведение и неспокойствие на рынке, но это обусловлено не внутренними факторами, а информационно-новостными, которые вызывают тревогу и провоцируют поведение агентов этого рынка за пределами классических экономических трактовок», — рассказал экономист.
На этом отрицательном фоне рубль отклонился по отношению к доллару, но, когда отрицательный новостной фон начал уходить, а ситуация стабилизироваться, он двинулся назад, ближе к изначальным позициям, обусловленным фундаментальными факторами, отметил аналитик.
Курс доллара на Московской бирже в начале торгов 1 апреля упал ниже 81 рубля впервые с 23 февраля. По состоянию на 10:07 по московскому времени стоимость доллара скорректировалась — он торговался по 83,2 рубля. Евро на открытии торгов подешевел на 0,5 процента, до 92,03 рубля.