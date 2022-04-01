Заявление США об «искусственном накачивании рубля» сочли фантазиями

Экономист Беляев назвал заявление США об «искусственном накачивании рубля» фантазиями

Рассуждения о прямой накачке рубля какими-то специальными мерами поддержки лежат в области фантазии Белого дома США и не имеют отношения к действительности, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее директор по коммуникациям Белого дома США Кейт Бедингфилд заявила, что санкции привели к обрушению российской экономики и обвалу рубля и сейчас российское правительство и Центральный банк (ЦБ) принимают искусственные меры для накачивания курса рубля.

Состояние российской экономики

Говоря о состоянии экономики России, Бедингфилд выдает желаемое за действительное, убежден экономист. По его словам, российская экономика находится не в очень хорошем состоянии как по внутренним причинам, так и в условиях санкций, но она не растоптана и не разорвана в клочья, как любят говорить американцы.

Она продолжает работать, в том числе благодаря мерам поддержки со стороны государства, направленным на поддержание работоспособности экономики в сложной ситуации, рассказал аналитик. «Это нормальная деятельность любого государства по отношению к собственной экономике, когда она находится в тяжелом положении», — отметил он.

Меры правительства и Центробанка имеют позитивный результат. Экономика нашей страны находится сейчас в нормально функционирующем состоянии, о чем говорят и цифры по выпуску промышленности, и по состоянию бюджета, и по состоянию платежного баланса. Это все свидетельствует о том, что экономика функционирует, а раз экономика функционирует в нормальном режиме, значит, у нас нет опасений за стабильность нашей национальной валюты Михаил Беляев кандидат экономических наук

Состояние рубля

По словам аналитика, любая национальная валюта по своей устойчивости есть отражение экономического состояния. «Поскольку мы выяснили, что рубль у нас опирается на достаточно прочную экономическую основу, значит, и теряет смысл то, что мы накачиваем чем-то рубль. Это поддержание собственной экономики. Да, уже через экономику ты воздействуешь и обеспечиваешь устойчивость валюты», — поделился экономист.

Рубль устойчив, так как опирается на достаточно стабильный экономический фундамент, и его курс определялся на уровне 76-77 рублей за доллар, напомнил он. Сейчас он возвращается ближе к своим изначальным позициям, потому что уходит отрицательный информационный фон, подчеркнул Беляев.

«Все прекрасно знают, и в Белом доме тоже, что негативные новости вызывают определенное ажиотажное поведение и неспокойствие на рынке, но это обусловлено не внутренними факторами, а информационно-новостными, которые вызывают тревогу и провоцируют поведение агентов этого рынка за пределами классических экономических трактовок», — рассказал экономист.

На этом отрицательном фоне рубль отклонился по отношению к доллару, но, когда отрицательный новостной фон начал уходить, а ситуация стабилизироваться, он двинулся назад, ближе к изначальным позициям, обусловленным фундаментальными факторами, отметил аналитик.

Курс доллара на Московской бирже в начале торгов 1 апреля упал ниже 81 рубля впервые с 23 февраля. По состоянию на 10:07 по московскому времени стоимость доллара скорректировалась — он торговался по 83,2 рубля. Евро на открытии торгов подешевел на 0,5 процента, до 92,03 рубля.