В Германии допустили крупнейший кризис со времен Второй мировой из-за газа

Глава BASF Брудермюллер допустил крупный кризис в Германии при отказе от российского газа

Германии грозит крупнейший экономический кризис в случае полного или досрочного прекращения импорта газа и нефти из России в короткие сроки, сказал Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung глава крупнейшего немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер.

«Мы хотим разрушить нашу экономику с открытыми глазами? Что мы создали за десятилетия? Думаю, такой эксперимент был бы безответственным», — отметил он, заявив, что выступает против бойкота. Остановка поставок топлива из России может привести к худшему кризису немецкой экономики со времен окончания Второй мировой войны, допустил Брудермюллер.

По его словам, в короткие сроки заменить российский газ нельзя. Полный отказ от него может быть лишь в среднесрочной перспективе, добавил Брудермюллер. «Если мы поторопимся, мы сможем сделать это за четыре-пять лет», — сказал глава BASF.

Рекордное количество компаний Германии намерены повысить цены. Инфляция в стране выйдет далеко за пределы пяти процентов, полагают эксперты. Они указали, что последний раз такие проблемы с ценами были в 1981 году.

Немецкие предприятия «хотят, могут и будут» платить за российский газ в евро, заявил ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, Германия, вероятно, в течение года избавится от зависимости от импорта нефти и угля из России, но не газа.