Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден прокомментировал слухи о Путине

Президент США Байден предположил, что слухи вокруг президента Путина являются спекуляциями
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Global Look Press

Президент США Джо Байден прокомментировал слухи вокруг своего российского коллеги Владимира Путина, пишет РИА Новости.

Байден предположил, что слова о том, что от президента России якобы могут скрывать всю информацию о военной операции на Украине и состоянии экономики РФ, могут являться спекуляцией. «Похоже, что он, и я не говорю об этом с уверенностью, похоже, что он (Путин — прим. «Ленты.ру») самоизолировался. И есть некоторые указания на то, что он уволил или поместил под домашний арест некоторых своих советников. Но я бы пока не стал слишком этому доверять», — заявил президент США журналистам.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что США не имеют никакой информации о том, что происходит в Кремле, поэтому принимают ошибочные решения. «Ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле, не понимают президента Путина, не понимают механизм принятия решений и не понимают стиль нашей работы», — сказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин описал механизм покупки российского газа странами Запада
В Великобритании оценили шансы России на проведение чемпионата Европы по футболу
Южная Корея отменила визы для россиян
Зеленский издал указ о создании двух военных администраций в Донбассе
Европе предрекли проблемы в случае отказа платить за российский газ в рублях
Грузия поддержала санкции против России
США захотели уговорить Китай и Индию высвободить нефть из резервов
Диетолог предупредила об опасности трехдневного кефира
Белый дом рассказал об «искусственном» укреплении рубля
Байден прокомментировал слухи о Путине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.