Байден прокомментировал слухи о Путине

Президент США Байден предположил, что слухи вокруг президента Путина являются спекуляциями

Президент США Джо Байден прокомментировал слухи вокруг своего российского коллеги Владимира Путина, пишет РИА Новости.

Байден предположил, что слова о том, что от президента России якобы могут скрывать всю информацию о военной операции на Украине и состоянии экономики РФ, могут являться спекуляцией. «Похоже, что он, и я не говорю об этом с уверенностью, похоже, что он (Путин — прим. «Ленты.ру») самоизолировался. И есть некоторые указания на то, что он уволил или поместил под домашний арест некоторых своих советников. Но я бы пока не стал слишком этому доверять», — заявил президент США журналистам.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что США не имеют никакой информации о том, что происходит в Кремле, поэтому принимают ошибочные решения. «Ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле, не понимают президента Путина, не понимают механизм принятия решений и не понимают стиль нашей работы», — сказал он.