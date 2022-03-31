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Песков уличил США в непонимании Путина

Песков заявил, что США не обладают информацией для понимания политики президента РФ Путина

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

США не имеют никакой информации о том, что происходит в Кремле, поэтому принимают ошибочные решения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле, не понимают президента [России Владимира] Путина, не понимают механизм принятия решений и не понимают стиль нашей работы», — сказал пресс-секретарь президента.

Уличив Вашингтон в непонимании политики Москвы, Песков отметил, что такая ситуация «вызывает обеспокоенность». Он предупредил, что неправильные оценки приводят к ошибочным и опрометчивым решениям с плохими последствиями.

Во время визита в Варшаву американский лидер Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «мясником» и заявил, что тот «не может оставаться у власти». Байден раскритиковал действия России на Украине, но добавил, что не считает россиян врагами. В Белом доме позже уточнили, что глава американского государства не имел в виду смену режима.

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Варвара Кошечкина
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