Суд приговорил к сроку задержанного ФСБ члена террористической группировки

В Хабаровске суд приговорил к 17 годам колонии члена террористической группировки

В Хабаровске суд приговорил к 17 годам колонии гражданина одной из республик Средней Азии, присоединившегося к запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по региону.

Мужчину уже выдворяли из России за нарушение миграционного законодательства, но он вернулся обратно и стал членом террористической группировки. Иностранец создал в интернете публичный канал и размешал там призывы к террористической деятельности. Мужчину задержали и возбудили в отношении него несколько уголовных дел по разным статьям.

По решению суда, первые четыре года он проведет в тюрьме, а остальной срок будет отбывать в колонии строгого режима.