Российский врач назвал способствующие набору лишнего веса фрукты и ягоды

Врач Хавинсон заявил, что бананы, инжир и виноград способствуют набору лишнего веса

Заслуженный деятель науки России, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1» назвал фрукты и ягоды, которые способствуют набору лишнего веса. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Хавинсон рассказал, что к появлению лишних килограммов может привести частое употребление трех фруктов и ягод: бананов, инжира и винограда. Как объяснил врач, в этих продуктах содержится большое количество глюкозы. «Глюкоза, попадая в организм, способствует выработке в том числе и инсулина. И этот инсулин способствует переводу лишней глюкозы в жир, и [в результате] люди полнеют», — уточнил он.

В этой связи специалист призвал ограничить употребление данных фруктов и ягод. «Нужно быть с ними очень осторожными», — заявил он.

Ранее Хавинсон и его коллега по программе «О самом главном» Светлана Трофимова назвали привычки, которые улучшают здоровье. Врачи порекомендовали совершать короткие прогулки на улице, питаться из посуды меньшего размера и ложиться спать в 22:30.