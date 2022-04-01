Муж довел беременную жену до слез из-за выбора имени будущего ребенка

Пользовательницу Mumsnet с ником BFPDec21 довела до слез идея назвать сына Бальтазаром

В Великобритании муж довел беременную жену до слез из-за странного выбора имени будущего ребенка. Своими переживаниями пользовательница с ником BFPDec21 поделилась на форуме Mumsnet.

В своем посте будущая мама рассказала, что ее возмущают идеи партнера по поводу имен для малыша. «Муж все предлагает имена вроде Озимандия и Бальтазара», — сетует она. По ее словам, она бы предпочла назвать сына более традиционным британским именем, таким как Джеймс или Айзек.

Женщина призналась, что милый момент выбора имени обернулся для нее слезами и переживаниями. Она поинтересовалась у других будущих мам, как они относятся к таким именами.

«Бальтазар — демон. Скажи своему мужу, чтобы он себя называл Бальтазаром, если думает, что это так здорово», — поддержала автора поста одна из пользовательниц форума. «Можете себе представить, какие прозвища он получит?» — заявила другая.

Супруги так и не достигли компромисса и продолжают искать вариант, который устроит обоих.

Ранее сообщалось, что будущий отец принес игровую приставку в родильную палату партнерши. Так он решил скрасить ожидание появления малыша на свет.