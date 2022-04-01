Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России предложили ввести индивидуальный пенсионный возраст

Финансовый омбудсмен Юрий Воронин предложил ввести индивидуальный пенсионный возраст

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Нынешняя система обязательного пенсионного страхования (ОПС) требует усовершенствования, уверен финансовый омбудсмен Юрий Воронин. Среди его предложений — индивидуализация пенсионного возраста и пересмотр пенсионной формулы, пишет РБК.

Воронин полагает, что сейчас система ОПС не вполне отвечает современным реалиям рынка труда и демографическим изменениям. Например, появляются новые формы занятости, происходит роботизация труда. Омбудсмен считает, что стоит отказаться от единого для всех пенсионного возраста, а пенсионная формула должна стать понятной и прозрачной.

Материалы по теме:
Крипта в законе. Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
Крипта в законе.Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
28 марта
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта

Воронин приложил внести ряд изменений в систему ОПС: предусмотреть дополнительный источник финансирования для нее, перейти на стажево-заработковую формулу либо сохранить балльную (но с объективной и актуальной стоимостью балла), предоставить право на досрочный выход на пенсию в обмен на снижение ее размера и другие меры.

Ранее Минтруд России заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля. Индексация затронет выплаты порядка четырех миллионов россиян. Известно, что до конца 2022 года на эти цели из федерального бюджета планируется выделить 33,7 миллиарда рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путину доложили о ситуации в Белгороде
Дагестанского блогера-миллионника Запирова взяли под стражу за аферы
Гражданина Германии обвинили в шпионаже в пользу России
В Совфеде нашли желающий выйти из состава Грузии по примеру Южной Осетии регион
Московские поликлиники заработают по-новому
Врач из США тайком оплодотворил пациентку своей спермой
Даня Милохин станет ведущим шоу на ТНТ
В Чечне разрешили Депардье не извиняться за слова о спецоперации
Крупнейшую игровую выставку отменят
Мединский подтвердил проведение российско-украинских переговоров в видеоформате
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.