В России предложили ввести индивидуальный пенсионный возраст

Финансовый омбудсмен Юрий Воронин предложил ввести индивидуальный пенсионный возраст

Нынешняя система обязательного пенсионного страхования (ОПС) требует усовершенствования, уверен финансовый омбудсмен Юрий Воронин. Среди его предложений — индивидуализация пенсионного возраста и пересмотр пенсионной формулы, пишет РБК.

Воронин полагает, что сейчас система ОПС не вполне отвечает современным реалиям рынка труда и демографическим изменениям. Например, появляются новые формы занятости, происходит роботизация труда. Омбудсмен считает, что стоит отказаться от единого для всех пенсионного возраста, а пенсионная формула должна стать понятной и прозрачной.

Воронин приложил внести ряд изменений в систему ОПС: предусмотреть дополнительный источник финансирования для нее, перейти на стажево-заработковую формулу либо сохранить балльную (но с объективной и актуальной стоимостью балла), предоставить право на досрочный выход на пенсию в обмен на снижение ее размера и другие меры.

Ранее Минтруд России заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля. Индексация затронет выплаты порядка четырех миллионов россиян. Известно, что до конца 2022 года на эти цели из федерального бюджета планируется выделить 33,7 миллиарда рублей.