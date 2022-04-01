Стало известно о рекордном росте интереса к видеоконтенту во «ВКонтакте»

Суточные просмотры видео во «ВКонтакте» выросли на 50 процентов и установили рекорды

Социальная сеть «ВКонтакте» отметила стремительный рост интереса аудитории к видеоконтенту на платформе. Суточные просмотры видео и клипов выросли на 50 процентов. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

В воскресенье, 27 марта, соцсеть установила новые рекорды активности пользователей — 1,31 миллиарда просмотров видео и 840 миллионов просмотров клипов за сутки, что выше февральских показателей на 28 и 125 процентов соответственно.

Также на платформе зарегистрировалось большое число новых авторов, и выросло количество публикуемого ими видеоконтента — как горизонтального, так и короткого вертикального формата.

По данным Brand Analytics, «ВКонтакте» стала самой популярной площадкой по активности авторов и количеству публикаций в феврале и марте 2022 года.

«Мы можем говорить о сформировавшемся устойчивом тренде роста активности нашей аудитории в продуктах для создания и потребления контента. Именно видеоконтент стал одним из самых вовлекающих и быстрорастущих форматов», — сказала CEO «ВКонтакте» Марина Краснова, заметив, что новые авторы помогут увеличить библиотеку контента. По ее словам, сотрудники соцсети активно работают над новыми инструментами для интеграции и поддержки авторского сообщества.

Уточняется, что для профессиональных авторов продолжает действовать программа поддержки, благодаря которой они смогут получить 100 процентов дохода от инструментов монетизации соцсети. А для лучших авторов «Клипов "ВКонтакте"» платформа запустила программу грантов с общим фондом 100 миллионов рублей на два месяца.

Ранее «ВКонтакте» зафиксировала рекордную активность аудитории продуктов для создания контента: клипов, историй и постов. В частности, по «Клипам» установлено несколько рекордов активности. За сутки пользователи посмотрели ролики более 715 миллионов раз.

